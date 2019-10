Philips voelt handelstarieven en zint op maatregelen

Eerder deze maand kondigde Philips al aan dat de handelsoorlog de winstmarges flink onder zet bij met name de afdeling Connected Care, de op ICT gerichte divisie die onder meer oplossingen levert voor de uitwisseling van informatie tussen arts en patiënt. Daarnaast waarschuwde het bedrijf voor een afschrijving van 78 miljoen euro, een erfenis van een eerdere overname.

Al met al behaalde het bedrijf een winst uit voortgezette activiteiten van 211 miljoen euro, tegen 307 miljoen euro in het derde kwartaal een jaar eerder. Analisten hadden ingezet op een nettowinst van 301 miljoen euro. De topman sprak zelf van gemengde resultaten.

Indammen

Het lukte het concern om de kosten in de periode structureel met 96 miljoen euro omlaag te krijgen, deels door te besparen op overhead. Verder wist de onderneming de inkoopkosten in te dammen. De omzetgroei van 6 procent bestempelde de topman als sterk.

Met name in China, waar groei met dubbele cijfers werd gerealiseerd, en andere opkomende markten presteerde Philips naar behoren, mede door de lancering van nieuwe producten. Tegelijkertijd kampt Philips in Noord-Amerika al drie kwartalen achtereen met tegenvallende prestaties, ook omdat klanten langer de tijd nemen om tot een investeringsbeslissing te komen.