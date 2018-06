Picnic: 'Er zijn nog 50.000 wachtenden voor u'

Klanten die voor je in de rij staan? De droom van iedere ondernemer, mits je die groei ook aankunt. De online supermarkt Picnic groeit tegen de klippen op: er staan 50.000 mensen op de wachtlijst. ,,Picnic verandert de spelregels in de supermarktbranche."

Het Picnic-busje, een smal elektrisch karretje gemaakt voor de drukke stad, zoeft door de straat. Wie iedere zaterdagochtend zich een breuk sjouwt aan de weekboodschappen een héél verleidelijk alternatief, maar het is lang wachten op het gemak. Even een steekproef bij belangstellenden: Ellen uit Rijswijk heeft 768 wachtenden voor zich; Ruben uit Rotterdam Kralingen moet 5623 huishoudens voor zich laten gaan; en Noortje uit Utrecht moet lijdzaam toezien hoe in haar wijk 1517 mensen eerder klant mogen worden bij Picnic.

Volledig scherm Wie in Rotterdam klant wil worden bij Picnic moet nog even geduld hebben, meldt de Picnic-app. © AD ,,We proberen de wachttijd te beperken tot twee tot drie weken, maar dat lukt niet overal’’, zegt Michiel Muller, een van de oprichters van Picnic. Een jaar geleden telde Picnic 65.000 klanten, dat is nu meer dan verdubbeld: 150.000 huishoudens laten hun boodschappen thuis brengen. Muller verwacht dat de verdubbeling nog wel een paar jaar aanhoudt. ,,We hebben nu 475 bestelwagentjes; ik denk dat dat er wel 2000 worden.’’

,,Die groeicijfers en ook de wachtlijstcijfers zijn van Picnic, die moeten we dan maar geloven’’, zegt supermarktdeskundige Marcel van Aalst. Maar de online super schudt de markt wel danig op, vindt hij. Picnic bezorgt gratis terwijl andere supermarkten bezorgkosten rekenen én een veel hoger minimum bestelbedrag kennen. Albert Heijn bezorgt pas vanaf 70 euro, Picnic al voor 25 euro.

,,Picnic verandert de referenties qua klanttevredenheid, de app en het bezorgmodel. Ze zijn the new kid on the block, die ervoor zorgt dat bezorgen van boodschappen in de hoofden van de mensen gratis wordt. Een beetje wat Lidl doet met verse, kwalitatief heel goede producten voor heel lage prijzen. Dat wordt dan de norm.’’

Consumentenbond

Het gemak om boodschappen gratis thuisbezorgd te krijgen is een hit. De luxe is bovendien niet duurder dan zelf naar de supermarkt gaan. Volgens de Consumentenbond is Picnic zelfs goedkoper dan de gevestigde supermarkten. De prijzen van Picnic kunnen zo laag zijn omdat het bedrijf via supermarktketen Boni inkoopt bij Superunie. Van Aalst: ,,Je kunt je afvragen wat er gebeurt als Picnic ook massaal gaat bezorgen in wijken en steden met supermarktformules die zijn aangesloten bij Superunie’’, zegt Van Aalst.

Muller ziet nog geen grenzen aan de groei: ,,Deze week begon Picnic in Den Bosch en er staan meteen 4700 mensen op de wachtlijst. We kunnen iedereen meteen wel toelaten, maar dan kunnen we niet garanderen dat we de volgende dag bezorgen. Zo’n slechte ervaring willen we niet bieden. Iedere week gaan we bezorgen bij duizenden nieuwe klanten, maar er melden zich ook iedere week duizenden mensen aan.’’

Chauffeurs

De explosieve groei van de online supermarkt is vooral afhankelijk van de capaciteit van de distributiecentra en de beschikbaarheid van chauffeurs. ,,We hebben nu vier distributiecentra. Die moet je vinden, een huurcontract sluiten, een enorme koelcel erin bouwen enzovoort. We begonnen in Nijkerk met 3000 vierkante meter, daarna Utrecht met 7000 vierkante meter, toen Diemen met 10.000 vierkante meter en nu Eindhoven met 18.000 vierkante meter. Dat geeft ook wel aan hoe hard het gaat.’’

Muller zegt dat in iedere nieuwe stad waar de bezorging wordt gestart - inmiddels in 48 plaatsen - er binnen zes maanden winst wordt gemaakt op de dagelijkse bedrijfsvoering. Picnic richt zich vooral op de steden en aanpalende plaatsen. ,,Zo komen we wel in Leusden, vlakbij Amersfoort. Maar je zult ons niet vinden in Tweede Exloërmond in Drenthe.’’