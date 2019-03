Picnic is het snelst groeiende bedrijf van Nederland

Doe-het-zelf-zaak redt het niet meer in Apeldoorn

11:35 De komst van Hornbach is de druppel waardoor de emmer overloopt, zegt Marwin de Bruin. Na 36 jaar zet hij op de Eglantier in Apeldoorn een punt achter Vakman De Bruin. Hij ziet geen toekomst meer voor een doe-het-zelf-winkel in een wijkwinkelcentrum als De Maten.