Pieter Elbers neemt afscheid van KLM: ‘Een klus is in de luchtvaart eigenlijk nooit af’

MET VIDEO Ermelose zussen stomver­baasd: ze staan samen ‘op pole position’ bij stuntactie aan de pomp in Harderwijk

Stomverbaasd zijn ze, de twee Ermelose zussen die om 19.00 uur in de auto stapten om zich in Harderwijk te mengen in de verwachte chaos om vanaf 21.00 uur een uurtje ‘btw-vrij’ te kunnen tanken. Na tien minuten rijden staan ze als allereerste voor de pomp. ,,Een van de verkeersregelaars lachte ons gewoon uit.’’

22 juni