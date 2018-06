Pilotenvakbond VNV niet akkoord met coa-akkoord KLM

Het punt dat wrevel wekt is de werkdruk. Daarover staan in de cao wel afspraken, maar die gaan pas halverwege 2019 in. De piloten willen echter dat ze al met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 gelden. In dat geval zouden de piloten voor te veel gewerkte tijd in de afgelopen maanden extra vrije dagen moeten ontvangen, iets wat KLM veel geld zou kunnen kosten.