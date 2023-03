‘Plan betere huisvesting migranten niet haalbaar binnen drie jaar’

Een aanpassing binnen tien jaar is volgens Koops veel realistischer. ,,We zijn voor verbetering van huisvesting voor arbeidsmigranten maar we vinden dat het wel zorgvuldig moet gebeuren. Daar is meer tijd voor nodig.”



Hij vervolgt: ,,Hoe je het ook wendt of keert: arbeidsmigranten blijven komen. Dat kunnen ze en dat mogen ze. Ze moeten ergens wonen. Maar deze overhaaste aanpassing drijft hen in de armen van malafide huisvesters. En dat is precies wat het kabinet niet wil.”



De uitzendkoepel heeft ongeveer 130 leden die arbeidsmigranten bemiddelen, een deel biedt ook huisvesting aan. Naar schatting is de helft van hen al bezig met de aanpassingen. Hoeveel bedrijven die drie jaar niet gaan halen, durft de brancheorganisatie niet te zeggen.



Woningmarktdeskundige Peter Boelhouwer vindt een periode van drie jaar ook niet realistisch. Volgens de hoogleraar zijn er nu al veel te weinig locaties voor de opvang van arbeidsmigranten en stuiten nieuwe locaties vaak op weerstand vanuit de bevolking. ,,Je ziet veel gemeenten hiermee worstelen. En bedrijven die huisvesting voor arbeidsmigranten op hun eigen terrein willen regelen, krijgen vaak geen toestemming. Deze problemen komen bovenop de toch al krappe woningmarkt.”