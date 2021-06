PostNL aan de slag met examenpost: ‘Nachtmerrie voor scholier als er echt iets misgaat’

Het postbedrijf bezorgt jaarlijks de ingevulde examens voor een tweede correctieronde bij een andere school, vanzelfsprekend per aangetekende post. Daarna gaan de nagekeken stukken weer terug. PostNL verwerkt zo’n 80.000 examenzendingen en bezorgt die bij ongeveer 1200 schoollocaties. Dit jaar gebeurt dat vanwege corona verspreid over drie tijdvakken, lopend van half mei tot half juli.



,,Dit is een speciaal traject, waarmee we eigenlijk het hele jaar wel bezig zijn”, vertelt Maarten Aukema van PostNL. Officieel doet hij de portefeuille ‘aangetekende brieven’, maar intern heeft Aukema de geuzennaam ‘chef examenpost’ gekregen. ,,Bijna niemand weet dat een docent elders in het land ook nog naar het examen kijkt, maar wij zorgen ervoor dat die leraar dit bijzondere poststuk veilig en en zo snel mogelijk in handen krijgt.”