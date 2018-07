PostNL negeert FNV: gewraakte nieuwe bezorgmethode komt er gewoon

In een brief aan vakbond FNV schrijft het bedrijf dat de invoering van de combibundel onontkoombaar is. ,,In een postmarkt die 10 procent per jaar krimpt en blijft krimpen is het aanpassen van het bedrijf noodzakelijk," schrijft Jeroen Veldstra, directeur HR.



,,Het invoeren van de combibundel [...] is een onderdeel van de overgang naar een nieuw logistiek model, waarin we ook de komende jaren in staat zullen zijn ons op sociaal verantwoorde wijze aan te passen. Zo is het ons gelukt om het postnetwerk overal in Nederland op een hoog niveau in stand te houden.



Dankzij nieuwe machines kan PostNL tegenwoordig alle post automatisch sorteren, ook grote stukken. Nu doen honderden medewerkers op sorteercentra dat nog handmatig. Door de automatisering vervallen bijna tweehonderd voltijdbanen.