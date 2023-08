PostNL positiever over winst door groot aantal pakketjes, maar postbezorging ‘onder vereist niveau’

,,Mensen besteedden toen een groter deel van hun inkomen aan zaken als bijvoorbeeld energie en gas, wat impact had op bestellingen via internet”, stelt PostNL-topvrouw Herna Verhagen. Zij had wel al verwacht dat het aantal bestellingen weer zou aantrekken, maar niet zo snel. ,,Vooral de volumes van internationale klanten overstegen het niveau van vorig jaar”, legt ze uit.

Als gevolg van de prestaties gaat PostNL voor dit jaar uit van een winst tussen de 100 miljoen en 130 miljoen euro. Dat is het resultaat voor aftrek van rente en belastingen. Eerder lag die bandbreedte nog tussen de 70 miljoen en 100 miljoen euro. ,,We zijn blij dat we de verwachtingen voor het tweede kwartaal op rij hebben overtroffen”, zegt Verhagen.

Postbezorging onder vereiste niveau

De postbezorging levert nog wel uitdagingen op. Zo daalden de opbrengsten uit die divisie van 450 miljoen euro vorig jaar naar 409 miljoen euro dit jaar. Dat resultaat had PostNL echter wel verwacht, aldus Verhagen. ,,De bezorgkwaliteit bij dit bedrijfsonderdeel ligt onder het vereiste niveau, hoofdzakelijk vanwege de krappe arbeidsmarkt. Dit heeft onze volledige aandacht.” In totaal staan bij het postbedrijf nog zo’n duizend vacatures open. Vorig jaar waren dat er nog bijna tweeduizend. ,,We lopen dus in, maar hebben nog wel een weg te gaan”, denkt de topvrouw.

De omzet van PostNL steeg in het tweede kwartaal van dit jaar met 3 procent op jaarbasis tot 771 miljoen euro. Onder de streep bleef een nettowinst over van 9 miljoen euro, tegen 5 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De inkomsten uit pakketbezorging bedroegen 86 miljoen euro, wat een lichte stijging was.

Verder heeft het bedrijf de verwachte kosten voor de eerder aangekondigde reorganisatie bijgesteld van 20 miljoen euro naar 10 miljoen euro. De uitvoering van die plannen, om tweehonderd tot driehonderd voltijdbanen te schrappen, met name bij de pakkettendivisie, is inmiddels gestart. Naar verwachting is een klein deel van die kostenbesparing al dit jaar in de cijfers terug te zien, aldus PostNL. In totaal moet de reorganisatie jaarlijks zo’n 25 miljoen euro opleveren.