PostNL stopt met schijnconstructies rond onderbetaald sorteerpersoneel

Om bij drukte snel te kunnen uitbreiden maakt PostNL in zijn pakkettensorteercentra ook veel gebruik van tijdelijk personeel. Voor die ‘flexibele schil’ wordt al tien jaar gebruik gemaakt van zogenaamde contracting partners als In Person, Tempo Team en Young Capital. Hierbij zijn werknemers niet in dienst van PostNL, maar van de hierboven genoemde onderaannemers.



De FNV is al jaren kritisch over die praktijk, waarvan honderden tijdelijke pakketsorteerders de dupe zijn. De vakbond spreekt van schijnconstructies om de cao te ontduiken. Waar de wet voorschrijft dat de onderaannemer bij contracting dient te bepalen hoe en waar het personeel wordt ingezet, is dat in praktijk PostNL. De onderaannemer levert enkel medewerkers aan. Het postbedrijf hoeft deze tijdelijke krachten ondertussen niet volgens de eigen cao te betalen. De medewerkers krijgen slechts minimumloon en bouwen geen pensioen op.



PostNL belooft nu een einde te maken aan deze methode. ,,Als grote en sociale werk- en opdrachtgever vindt PostNL het belangrijk goed te luisteren naar de recente maatschappelijke discussie over contracting,” meldt het bedrijf vanavond in een verklaring. ,,Daarom is er nu [...] besloten om commerciële contracting zo snel mogelijk af te bouwen.”



Voortaan zal PostNL tijdelijk personeel inhuren via reguliere uitzendbedrijven. Het bedrijf zegt hen te belonen op basis van de cao voor uitzendkrachten. In praktijk krijgen zij het loon uit PostNL’s eigen cao, ze worden niet langer onderbetaald.

‘Cao weggetoverd’

Hoewel PostNL vrijwillig zegt te stoppen, lijkt de jacht van FNV op contractingbedrijven (mede) debet aan het besluit. Zo stond de FNV op 17 januari in de rechtszaal tegenover contractor Young Capital. Dit nadat uit onderzoek dat zo'n honderd via Young Capital ingehuurde medewerkers worden onderbetaald.



Dit gebeurt in 16 van de in totaal 22 pakkettensorteercentra, stelde de FNV op basis van rapporten van de Inspectie SZW. In plaats van loon volgens de cao van PostNL ontvangen ze minimumloon. Dat is in strijd met de wet, meent FNV. „PostNL heeft hier de cao weggetoverd”, zei bestuurder Masja Zwart destijds.



Begin vorig jaar begon de FNV al een rechtszaak tegen PostNL en In Person. De vakbond eiste daarbij gelijk loon voor pakketsorteerders op depots in Amersfoort, Goes en Waddinxveen. Zij zouden 5 miljoen euro te goed hebben.



Uiteindelijk schikte de FNV met In Person, waarna de 400 pakketsorteerders vanaf 1 juli 2018 volgens PostNL's reguliere cao betaald kregen. 120 FNV-leden kregen achterstallig loon uitgekeerd. De FNV kondigde vervolgens achter andere contractors Young Capital, Tempo Team en Otto Workforce aan te gaan. Dat gebeurde dus onlangs met Young Capital.



Verder lezen na de foto

Volledig scherm Een bezorger van PostNL in actie © ROBIN UTRECHT

In 2020 alleen uitzendkrachten