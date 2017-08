Postzegels opnieuw flink duurder

Haagse bank NIBC mogelijk naar de beurs

23 augustus NIBC onderzoekt een mogelijke beursgang. De Haagse bank bekijkt zijn strategische opties en een notering aan de beurs is een van die opties, bevestigde topman Paulus de Wilt. De bank stelt de strategische oriëntatie zich nog in een vroeg stadium bevindt en weet nog niet wanneer die afgerond is.