Prijsstijging is deze maand een stuk minder groot: inflatie in november 11,2 procent

De inflatie is al tijden erg hoog doordat de prijzen voor gas en elektriciteit sterk zijn gestegen. De hogere energiekosten werken ook door in de voedselprijzen. Niet alleen in Nederland maar in de hele eurozone betalen consumenten meer voor hun dagelijkse boodschappen. President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank waarschuwde eerder deze week nog dat de inflatie waarschijnlijk nog niet over de piek heen is.