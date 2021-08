Prijzen bestaande koopwoningen stijgen naar hoogste punt in 20 jaar tijd

Bedrijven laten miljoenen­claims liggen (en Deventer advocaten­kan­toor gaat daar wat aan doen)

2 augustus Bedrijven laten miljoenenvorderingen lopen omdat het te kostbaar en ingewikkeld blijkt om het geld te innen. Procesfinanciering kan een oplossing betekenen. Liesker uit Breda is daarin specialist en marktleider. Het bedrijf neemt op basis van no cure no pay de procedurekosten voor zijn rekening en werkt samen met acht advocatenkantoren, waaronder sinds mei ook JPR in Deventer. Dat klinkt als het ei van Columbus. Maar het wil nog niet echt doorbreken.