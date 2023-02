Prijzen bij Unilever stegen het afgelopen jaar al flink, en daar komt nog geen verandering in

Topman Alan Jope moest zich tijdens de presentatie van de jaarcijfers meermaals verdedigen vanwege de winst van 8,3 miljard euro, een toename van bijna 25 procent, in tijden van inflatie en dure boodschappen. ,,We hebben lang niet alle kostenstijgingen doorberekend, onze winst had nog veel hoger kunnen zijn. Wij berekenen slechts 75 procent van de kostenstijgingen door aan onze klant, en nemen een groot deel op ons.’’

Jope vond het onterecht dat Unilever in één adem genoemd wordt met bedrijven die profiteren van de huidige marktomstandigheden, als bijvoorbeeld Shell en Exxon Mobil, olie- en gasbedrijven met grote winsten. ,,Als we succesvol willen zijn op langere termijn moeten we voorzichtig zijn met prijsverhogingen. We weten in welke omstandigheden onze klanten zitten.”

Theemerken

Het bedrijf wees erop dat de gestegen nettowinst voornamelijk wordt veroorzaakt doordat Unilever zijn theemerken vorig jaar verkocht. De opbrengsten daarvan heb het winstcijfer flink verhoogd. De winststijging, waarbij die verkoop en andere eenmalige opbrengsten niet worden meegenomen, valt een stuk lager uit: 0,5 procent.

Desondanks waren er tijdens een persconferentie volop kritische vragen. Unilever verhoogde de prijzen van producten vorig jaar met gemiddeld 11,3 procent. Dat was volgens Unilever om de gestegen kosten voor grondstoffen, energie transport en lonen te compenseren. ,,Onze aandeelhouders zijn voor een groot deel gewone mensen. Die beleggen via hun pensioenfonds in Unilever en die profiteren dus mee van de hogere winst.”

Bewijs

Supermarkten hadden eerder kritiek op de rol van voedingsleveranciers. Frans Muller, ceo van Ahold Delhaize, zei bijvoorbeeld in november nog dat ‘grote leveranciers blijven vasthouden aan winstmarges tot wel 15 procent’, zonder daarbij Unilever specifiek te benoemen. Volgens Jope zouden supermarkten te grote prijsstijgingen nooit accepteren. ,,Zij willen echt wel bewijs zien op basis waarvan wij onze prijzen verhogen.’’

Door de hogere prijzen verkocht Unilever minder producten. Het volume daalde met 2,1 procent. Unilever gaf aan dat de grondstofprijzen naar verwachting nog meer zullen stijgen in de eerste helft van dit jaar. Ook de eigen prijzen zullen blijven stijgen. De omzet van Unilever steeg met 14,5 procent tot ruim 60 miljard euro.

