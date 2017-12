Primeur: bewoners van wijk in Overijssel gaan stroom leveren aan elkaar

,,De proef moet uitwijzen welke invloed de gezamenlijke aanpak heeft op gedragsverandering bij de deelnemers'', stelt netbeheerder Enexis, die het experiment leidt. ,,De verwachting is dat ze creatiever en bewuster met energie omgaan door gezamenlijk aan besparing te werken.''



Het is de bedoeling dat in totaal 75 huishoudens aan het experiment deelnemen. De belangrijkste kandidaten zijn de bewoners van de 48 woningen in De Veldegge. Deze worden aangevuld met andere belangstellenden uit het dorp. De onbenutte energie die zonnepanelen opwekken, wordt opgeslagen in zeezoutbatterijen, die in 25 huizen van De Veldegge worden geplaatst.



Wanneer het experiment in Heeten slaagt, kan dat volgens Tomassen en Doedens op den duur tot enorme financiële besparingen leiden op de energiemarkt. ,,We verbruiken in Nederland steeds minder aardgas en steeds meer elektriciteit'', stellen zij. ,,In het oude systeem was de levering van stroom een kwestie van eenrichtingsverkeer. Tegenwoordig gaat er ook elektriciteit in omgekeerde richting door dezelfde kabels. Daardoor kan overbelasting ontstaan.''