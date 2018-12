Proef met Zwitsers basisinkomen strandt voortijdig door geldgebrek

Initiatiefneemster van de proef is cineaste Rebecca Panian, die over het experiment een film wilde maken. Meer dan 1300 inwoners van Rheinau hadden zich aangemeld voor een basisinkomen van 2500 Zwitserse franken (2510 euro).



Om het experiment te laten slagen, was een bedrag van 6,1 miljoen franken (ruim 5 miljoen euro) nodig. Vandaag, op de door Panian gestelde deadline, was via crowdfunding 'slechts' iets meer dan 151.000 franken (133.000 euro) opgehaald. Zo'n 6 miljoen te weinig.



Het Zeeuwse Terneuzen wilde begin 2017 een soortgelijk experiment starten met een basisinkomen van 993 euro per maand zonder enige verplichting. Het ministerie van Sociale Zaken vond deze proef te ver gaan en heeft de gemeente destijds teruggefloten omdat dit in strijd is met de Participatiewet.