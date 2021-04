Quarantaineplicht Griekenland van tafel, maar onbezorgd op vakantie gaan is er niet bij

Maar wie nu direct zijn koffers wil pakken en denkt onbezorgd in het vliegtuig te kunnen stappen, komt bedrogen uit. Nog steeds geldt een negatieve PCR-test als voorwaarde om het land binnen te komen, of moet een bewijs van vaccinatie worden overlegd. Verder wordt het een vakantie met beperkingen: horeca en winkels zijn net als in Nederland alleen voor afhalen en bezorgen open, er geldt ook buiten een mondkapjesplicht en reizen tussen regio’s verboden. Verder zijn de meeste hotels nog dicht, en om de straat op te gaan is toestemming per sms verplicht.



Het schrappen van de quarantaineplicht is dan ook vooral een symbolische maatregel, of een ‘miniproef’, zoals een regeringswoordvoerder het noemt. De Grieken willen ermee laten zien dat ze zich voorbereiden op de terugkomst van de toeristen, en dat ze erop rekenen hen binnenkort weer met open armen te kunnen ontvangen. Griekenland loopt daarmee voorop in de EU. Het was premier Kyriakos Mitsotakis die het idee van een vaccinatiepaspoort, waarmee mensen die ingeënt zijn tegen corona vrij zouden kunnen reizen, in Brussel op de agenda zette.