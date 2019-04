Raad van State: ‘Meevallers gebruiken voor hervormingen’

Familiebe­drijf neemt failliet Sissy-Boy over: ‘zoveel mogelijk winkels houden’

13 april Het familiebedrijf Termeer Groep neemt Sissy-Boy over. Die kledingwinkel met ongeveer 45 winkels in de Benelux werd deze week failliet verklaard. De Termeer Groep is bekend van merken als Sacha en Manfield.