Rabobank krijgt miljoenenboete vanwege bonuskwestie

Volgens de toezichthouder ging het financiële concern een paar jaar geleden bij diverse bonussen de fout in. Over het jaar 2014 was aan drie medewerkers een te hoge variabele beloning uitgekeerd. Daarnaast werd de beloning aan 125 medewerkers te vroeg uitbetaald. Diezelfde 125 medewerkers en nog vijf anderen werden bovendien volledig in contanten beloond, terwijl dat niet had gemogen.

In november werd al bekend dat Rabobank op last van De Nederlandsche Bank (DNB) tienduizenden klanten opnieuw aan het doorlichten is op mogelijke witwasrisico’s. Het financiële concern was op de vingers getikt omdat de onderbouwing van 40.000 klantdossiers in de laagste risicoklasse onvoldoende zou zijn. DNB gaat in april kijken of Rabobank zijn zaakjes dan wel op orde heeft. Draijer durfde niet te zeggen wat dan de conclusie zal zijn en of er nog ingrepen nodig zullen zijn.