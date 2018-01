Rabobank zet 310 miljoen opzij na witwasonderzoek

video Mi­li­eu­vrien­de­lij­ke friet dankzij robots

16:40 Een portie friet eten zonder het milieu te belasten. Het is niet ver weg als het aan het bedrijf van Jacob van den Borne en zijn broer ligt. De Brabantse agrariërs met honderden hectaren frietaardappelen pionieren al jaren met precisielandbouw en automatisering. „Heb je de zelfrijdende tractor in het reclamespotje van KPN gezien? Dat is mijn robottractor. Werkt perfect!”