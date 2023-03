Ralph Hamers treedt terug als topman bij Zwitserse bank UBS

Met videoDe Nederlandse topman van de Zwitserse bank UBS, Ralph Hamers, legt zijn functie neer met ingang van 5 april. De Union Bank of Switzerland nam tien dagen geleden de geplaagde branchegenoot Credit Suisse over.

Hamers wordt opgevolgd door Sergio Ermotti, die hij zal begeleiden gedurende een overgangsperiode. De Nederlander was voorheen topman bij ING.

‘De raad van bestuur heeft dit besluit genomen in het licht van de nieuwe uitdagingen en prioriteiten waarmee UBS na de aankondiging van de overname wordt geconfronteerd’, meldt de bank in een verklaring. De huidige algemeen-directeur Ralph Hamers heeft er volgens haar mee ingestemd af te treden ‘in het belang van de nieuwe combinatie, de Zwitserse financiële sector en het land’.

De overname van Credit Suisse door UBS werd in het weekend van 19 maart beklonken. Credit Suisse was in de problemen gekomen door een reeks schandalen en door berichten over steeds meer klanten die hun geld bij de bank weghaalden. De financiële markten waren toch al gespannen door het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank.

Volledig scherm Algemeen-directeur Ralph Hamers. © REUTERS

Beloning

De uit het Limburgse Simpelveld afkomstige Hamers stond sinds 1 november 2020 aan het roer van de grootste bank van Zwitserland. In zijn eerste vier maanden bij de UBS kreeg hij een beloning van 4,2 miljoen Zwitserse Frank, omgerekend circa 3,8 miljoen euro. Dat was fors meer dan wat hij jaarlijks verdiende als topman bij ING. Die beloning bedroeg circa 2 miljoen euro in 2019.

Een jaar eerder was er flink wat ophef toen bekend werd dat de raad van commissarissen van ING de beloning van Hamers wilde verhogen naar zo’n drie miljoen euro. Met die maatregel moest het salaris van Hamers concurrerend en marktconform worden gehouden. Na felle reacties in de samenleving en de politiek besloot de bank van het plan af te zien.

Witwasaffaire

Het gerechtshof in Den Haag maakte eind 2020 bekend de oud-ING-topman strafrechtelijk te vervolgen voor de witwasaffaire bij de Nederlandse bank. ING kreeg in september 2018 een boete van 775 miljoen euro wegens nalatigheid bij het bestrijden van witwassen, waarbij het Openbaar Ministerie aangaf geen grond te zien voor vervolging van individuele ING-medewerkers. Verschillende partijen, waaronder financieel activist Pieter Lakeman met zijn Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI), wilden dat Hamers voor de kwestie alsnog zou worden vervolgd.

UBS zei in een reactie dat Hamers het volledige vertrouwen genoot en had kennisgenomen van de berichten rond de strafvervolging. De Nederlandse topman zei begin 2021 bij de presentatie van de resultaten van UBS over 2020 ‘volledig mee te werken’ met het antiwitwasonderzoek en ‘veel vertrouwen’ te hebben in een goede afloop. Hij handelde naar eigen zeggen ‘naar eer en geweten’ in de affaire bij de ING. Die betaalde het Openbaar Ministerie uiteindelijk de geëiste 775 miljoen euro.

Trots

Hamers werkte 29 jaar bij ING en was sinds 2013 topman bij de bank. ‘De afgelopen zes jaar heeft Hamers ING getransformeerd in een digitale bank’, schreef de bank begin 2020 bij de bevestiging van het nieuws over zijn vertrek naar de UBS.

‘Ik ben trots op wat ik heb bereikt in de afgelopen zes jaar’, aldus Hamers in de verklaring. ‘We hebben de reorganisatie afgerond en de Nederlandse overheid volledig afbetaald. Ons klantenbestand is met 20 procent gegroeid. Ik ben ervan overtuigd dat we de stappen hebben genomen om ING voor te bereiden op een digitale en mobiele toekomst.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze economievideo’s in onderstaande playlist: