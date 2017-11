Randstad stijgt, Altice daalt op Damrak

blik op de beursDe Amsterdamse aandelenbeurs bleef dinsdag dicht bij huis. Ook de meeste andere Europese beurzen lieten weinig beweging zien. Beleggers kijken onder meer uit naar een toespraak van scheidend Fed-voorzitter Janet Yellen in New York. Ook worden met een schuin oog de politieke ontwikkelingen in Duitsland in de gaten gehouden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 539,44 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 823,26 punten. De beurs in Londen daalde 0,1 procent, die in Frankfurt en Parijs bleven vrijwel vlak.

Randstad

Grootste daler in de AEX was kabel- en telecombedrijf Altice met een min van bijna 5 procent na een adviesverlaging door Bank of America Merrill Lynch. Randstad was de sterkste stijger met een plus van 1,3 procent na presentatie van een nieuwe strategie. De uitzender trekt deels weg uit de binnensteden en mikt op 90 tot 100 miljoen euro aan structurele besparingen. Ook verwacht het concern in 2018 de marge verder te kunnen opschroeven.

Midkap

In de MidKap stond Arcadis (plus 1,8 procent) bovenaan na een update van zijn strategie. Het ingenieursbedrijf heeft zich voor de jaren tot en met 2020 ten doel gesteld sneller te groeien dan de markt. Daarbij moet de operationele winstmarge in dat jaar richting de 8,5 tot 9,5 procent bewegen. Dat was afgelopen jaar nog 7,1 procent.

OCI won 1,2 procent na een handelsbericht. Het kunstmestbedrijf heeft in het derde kwartaal de omzet zien groeien ten opzichte van een jaar eerder. Grootste verliezer was optiekketen GrandVision met een min van 0,6 procent.

Nestlé

Nestlé won 1 procent in Zürich. De Zwitserse voedingsmiddelengigant onderzoekt de mogelijkheden om Hain Capital over te nemen. De waarde van de maker van biologische en vegetarische voeding wordt geschat op 4,1 miljard dollar.

In Londen steeg easyJet ruim 5 procent na publicatie van de jaarcijfers. De luchtvaartmaatschappij vervoerde afgelopen jaar een recordaantal van ruim 80 miljoen passagiers, bijna 10 procent meer dan een jaar eerder. Ook de komende tijd verwacht easyJet zeer goede zaken te doen.

Euro

De euro was 1,1740 dollar waard, tegen 1,1735 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 56,56 dollar. Brentolie steeg 0,4 procent in prijs en werd verhandeld voor 62,49 dollar per vat.