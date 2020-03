Rechter: 130.000 Nuon-klanten betaalden te veel

De zaak draait om de prijzen van 2017. Volgens de waakhond ACM betaalden 130.000 klanten toen in een half jaar tijd gemiddeld in totaal 2,90 euro te veel voor stroom en gas. Omdat de grote energiespeler voordelig kan inkopen, was de marge per klant ‘onredelijk’ hoog, stelde de ACM: ,,We zien een hogere bruto marge, die niet leidt tot een prijsverlaging.”

Na de tik op de vingers van de toezichthouders betaalde Vattenfall het geld in 2017 al terug, in totaal bijna vier ton. Maar het energiebedrijf stapte eind vorig jaar toch naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven omdat de tariefcorrectie volgens Vattenfall oneerlijk, in strijd met Europese regels en niet transparant is: ,,De ACM houdt alle cijfers geheim, we weten niet waarom een tarief onredelijk genoemd wordt, we weten niet hoe het oordeel tot stand komt”, stelden de advocaten.

Maar daar gaat de rechter dus niet in mee, zo blijkt uit de uitspraak van vandaag: geheim was het beoordelingsmodel van de ACM allerminst. ,,De financiële experts van Nuon hadden wel de kans het model vertrouwelijk in te zien, maar Nuon heeft die mogelijkheid niet gebruikt”, schrijft het college in de uitspraak.

Reactie

In een reactie laat Vattenfall weten ‘kennis te hebben genomen’ van de uitspraak, en dat het een principe-kwestie is: ,,Nuon kon zich niet vinden in besluit, aangezien de tarieven voor deze klanten lager waren dan de tarieven die de meeste andere leveranciers rekenden voor een vergelijkbaar elektriciteitsproduct. Daarom heeft Nuon heeft het college gevraagd om dit besluit te toetsen: hoe komt de ACM er toe om een tarief dat lager ligt dan de rest van de markt als onredelijk te beoordelen?”

Maar een beroep tegen de uitspraak is onmogelijk, het oordeel is definitief.

(Artikel gaat verder na de foto)

Volledig scherm © HH

‘Vangnet’

De tariefkorting van de ACM is mogelijk door de zogenoemde ‘vangnetregeling'. Die is bedoeld om te voorkomen dat consumenten die niet makkelijk overstappen naar een nieuwe leverancier (‘de slapers’ genoemd) veel te hoge tarieven betalen en zo bijvoorbeeld ook voordelige contracten voor ‘overstappers’ (zo'n twintig procent van de klanten) mogelijk maken.

Bedrijven leveren hun tarieven aan bij de ACM, de toezichthouder bepaalt aan de hand van de kosten en marges of er sprake is van een ‘redelijk tarief’. Na 2017 constateerde de ACM geen onredelijke tarieven meer.