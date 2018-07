Rechter: Deliveroo mag zzp’er inzetten als maaltijdbezorger

Interview Richard Branson: Op koers om volgend jaar mensen de ruimte in te brengen

22 juli Het heeft even geduurd, maar twee decennia na zijn biografie Losing my Virginity, die twee miljoen keer over de toonbank ging, vond Richard Branson het tijd voor een vervolg. ,,De afgelopen twee decennia is er ongelooflijk veel gebeurd in mijn leven'', zegt de zakenman aan de telefoon vanuit Londen. En dus ligt nu deel twee in de boekhandel, dat in de vertaalde versie de Engelse titel Finding my Virginity heeft behouden.