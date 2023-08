Rechter geeft Big Bazar meer tijd, schuldeisers blijven in onzekerheid

Kip doet het goed op etensres­ten, en nu is Kipster genomi­neerd voor de Onderne­mers­prijs

Ooit had kippenboer Ruud Zanders megastallen tot aan Polen, maar tegenwoordig heeft hij succes met Kipster, het klimaatneutrale en diervriendelijke ei dat door Lidl wordt verkocht. De eieren van Kipster gaan sinds kort ook in de Verenigde Staten over de toonbank.