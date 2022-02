Rechtszaken rond klimaat schrikken investeerders af: ‘Rechters bepalen beleid’

‘Nederland dreigt in een situatie te komen waarin niet onze regering en de gekozen volksvertegenwoordiging aan het stuur zitten van de grootste hervorming van onze samenleving sinds de Tweede Wereldoorlog, maar de rechter’, schreef voorzitter Ingrid Thijssen maandag in een ingezonden stuk in Het Financieele Dagblad. Met die hervorming bedoelde ze de maatregelen om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Over acht jaar moet de uitstoot van schadelijke broeikasgassen met ten minste 55 procent zijn teruggebracht. Nederland heeft zich internationaal achter dat doel gesteld, het vorige kabinet had een reductie van 49 procent al in een Klimaatwet vastgelegd, het huidige heeft het doel aangescherpt.