Recordaantal overnames, investeerders vechten om Nederlandse bedrijven

Grote internationale concerns vallen als een blok voor Nederlandse bedrijven. Het aantal fusies en overnames kan dit jaar weleens alle records gaan breken, denken specialisten. Zij spreken van een inhaaleffect en een ongekende, ‘once in a lifetime’-markt. Investeerders en bedrijven maakten afgelopen corona-jaar een pas op de plaats en geven nu de economie weer opveert hun geld in recordtempo uit.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM), die fusies en overnames toetst, kreeg in de eerste helft van dit jaar 81 fusiemeldingen, al meer dan in heel 2020. Dat was tegelijk door de pandemie ook wel een heel rustig jaar. Maar ‘als we in dit tempo doorgaan’ kunnen records gaan sneuvelen, zegt overname-specialist Rick van Detten van Dommerholt Advocaten in Zwolle. ,,We zijn razend druk. Eigenlijk het hele jaar al.”

Nieuwe golf

Emeritus professor en overname-expert Hans Schenk spreekt van ‘een nieuwe golf’ zoals je die wel vaker ziet als de economie na een crisis opleeft. Accountantskantoor EY signaleert een ongekende overnamehausse. Henk Volberda, hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam vermoedt een inhaaleffect. ,,Vorig jaar gaven investeerders veel minder uit omdat covid de economie in grote onzekerheid stortte. Veel acquisities die waren aangekondigd, gingen niet door. Dat geld bleef bij investeerders zoals private equity-fondsen op de plank liggen en dat geven ze nu alsnog uit.”

Quote We zijn een handelsna­tie, spreken goed Engels, hebben goede opleidin­gen en infrastruc­tuur Patrick Boertien, specialist strategie en transacties bij accountantskantoor EY

De druk bij veel van die private investeringsfondsen is ook hoog, weet Patrick Boertien, specialist strategie en transacties bij accountantskantoor EY. ,,Private equity-fondsen haalden heel veel geld op bij onder andere pensioenfondsen en investeerders. Maar daar zit vaak wel een investeringshorizon aan. Ze willen binnen vijf tot zeven jaar hun belang met een goed rendement kunnen verkopen en uitkeren.” Als je dan een jaar door corona verliest, moet je nu opschieten, zegt hij.

Dus zijn investeerders in zware concurrentie op jacht naar mooie bedrijven. Dat Nederland dan in het vizier ligt is volgens de experts logisch.

Boertien: ,,Nederland heeft een open economie en veel fantastische bedrijven die ondanks de pandemie heel gewoon doortuften. We zijn een handelsnatie, spreken goed Engels, hebben goede opleidingen en infrastructuur. Dat maakt het investeringsklimaat heel aantrekkelijk.” Andersom biedt de huidige markt Nederlandse bedrijven unieke kansen om sneller te groeien en ook internationaal de vleugels (verder) uit te slaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Alleen al in Oost-Nederland vielen grote internationale bedrijven de afgelopen maanden voor zeker vijf bedrijven. Producent van vleesvervangers Vivera (Holten) ging voor 341 miljoen euro over in handen van de Braziliaanse vleesmultinational JBS. Het Amerikaanse Springs Window Fashions - dat op zijn beurt weer eigendom is van durfinvesteerders - kocht B&C Raamdecoratie uit Nunspeet.

De Zwolse kruidenproducent Euroma wordt Japans, de Apeldoornse winkelketen in voetbalproducten 100% Football is sinds april Duits en de Zwarte Cross is nu onderdeel van een Brits festivalbedrijf. De Deventer it-specialist Topicus kreeg vorig jaar al een Canadese eigenaar. Het Deventer Quirem Medical, dat een innovatieve behandeling van kanker biedt en ontwikkelt, kwam in handen van een Japans concern. En dan is het lijstje vast nog niet compleet, zeggen experts.

Nog nooit zoveel waard

Helemaal nieuw is die belangstelling in onze bedrijven niet. Volgens emeritus professor Hans Schenk zijn Nederlandse bedrijven al decennialang ‘gefundenes Fressen’ voor buitenlandse investeerders. Maar die honger is nu wel heel hevig. Onze ondernemingen waren nog nooit zo veel waard.

Volledig scherm Houten, zwarte lamellen uit de keuken van het Nunspeets B&C gelden als nieuwe raamdecoratie-trend. B&C ging eerder dit jaar over in handen van het Amerikaanse Springs. © B&C

Critici waarschuwen juist voor een uittocht van Nederlandse bedrijven. Hebben we dan helemaal niets geleerd van de pandemie die het belang van ‘lokaal’ en ‘in eigen land produceren’ onderstreepte? Leveren we ons toch weer uit aan de grillen van durfinvesteerders en multinationals? Wie worden er nou echt beter van? De vijf belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.