Recordaantal supers open Eerste Paasdag: check hier jouw gemeente

Nog even snel wat (paas)eitjes en een Paasstol inslaan op Eerste Paasdag? Of 's middags na de brunch nog even winkelen in de stad? Een groeiend aantal gemeenten legt winkeliers en hun klanten geen strobreed in de weg. Volgens cijfers geeft 63 procent de supermarktondernemers de gelegenheid om op Eerste Paasdag open te gaan.