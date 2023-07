Reginald is eigenaar van Duitse camping: ‘Na Nederlanders zijn Duitsers dolst op frikandellen’

Na rit van 1000 kilometer strijken Jannie en Broer neer op Nederlands­ta­li­ge camping: ‘Kan iedereen verstaan’

Het Friese echtpaar Jannie en Broer van der Werff is neergestreken op camping RCN Port l’Epine in Bretagne in Frankrijk, net als Milou en Wibo uit Breda. Een camping waar ze zowel Frans als Nederlands spreken, en waar de kroketten, frikandellen en bitterballen op het menu staan. ,,We hebben pindakaas van huis meegenomen.’’