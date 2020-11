Reisorganisatie Sunweb ziet af van eerder aangekondigde overname Corendon

De reden van het afblazen van de deal is volgens Sunweb dat er voor de deadline niet kon worden voldaan aan alle eisen om de transactie af te ronden. ,,We betreuren het om deze aankondiging te doen, aangezien Sunweb Group aanzienlijke tijd en middelen heeft geïnvesteerd om deze transactie mogelijk te maken", aldus Mattijs ten Brink, ceo van Sunweb Group. ,,Omdat er voor de long stop date niet aan de eisen is voldaan van de koop- en verkoopovereenkomst, hebben we de transactie beëindigd”, voegt hij eraan toe.

Corendon vecht het besluit aan met een kort geding. Vorig jaar juni maakten de twee reisorganisaties bekend een voorlopige overeenkomst te hebben gesloten. Eind oktober, dus pas ruim anderhalf jaar na die aankondiging, gaf de Autoriteit Consument & Markt aan akkoord te gaan met de overname.

Sunweb en Corendon zijn beide grote aanbieders van pakketreizen voor zonvakanties naar onder andere bestemmingen rondom de Middellandse Zee. Na de overname zouden er in Nederland weinig andere aanbieders van pakketreizen overblijven: TUI, de grote concurrent, en enkele kleinere reisorganisaties. Reden voor de kartelwaakhond om langer de tijd te nemen voor het onderzoek.

Coronacrisis

Het lijkt erop dat corona nu alsnog roet in het eten gooit. Al eerder gingen geruchten dat aandeelhouder en durfinvesteerder Triton, die de overname zou voorfinancieren, vanwege de coronacrisis uit- of afstel van de deal wilde. De reisbranche is zwaar getroffen door de coronacrisis. Reisorganisaties hebben de afgelopen maanden al flink in hun organisatie moeten snijden. Corendon bijvoorbeeld verwacht aan het eind van dit jaar in vergelijking met maart dit jaar een derde minder personeel over te houden.

,,We letten op de kosten, we reorganiseren, we maken gebruik van de financiële regelingen die de overheid ons biedt en we kijken welke nieuwe markten we kunnen aanboren zoals deze zomer ons nieuwe aanbod in Nederland en België”, zei woordvoerster Audrey Denkelaar van Corendon eerder.

Ook Sunweb is volop bezig om de organisatie te herstructureren vanwege de terugloop in het aantal boekingen én de te boeken bestemmingen. ,,Voor volgend jaar houden wij rekening met 20 tot 25 procent minder vraag, dus op basis daarvan passen we onze organisatie aan”, zei Martine Langerak van Sunweb eind oktober. Dit betekent dat, naast het niet verlengen van tijdelijke contracten en stopzetten van vacatures, ook noodgedwongen ontslagen niet zijn uitgesloten.

Tot en met september is al 20 procent van de circa 21.000 banen bij reisorganisaties - van touroperators, reisagenten tot reisbureaus - geschrapt. Het aantal ontslagen zal oplopen naar een derde, zo voorspelde de brancheorganisatie ANVR eerder.

Volledig scherm © ANP