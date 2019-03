Rijkste mens ter wereld Jeff Bezos valt in het niet in dit lijstje: de rijkste mensen aller tijden

Jeff Bezos werd door Forbes deze maand opnieuw uitgeroepen tot rijkste persoon ter wereld. Hoewel het vermogen (131 miljard dollar) van de topman van Amazon oneindig lijkt, valt het in het niets bij de grootverdieners in onze historie. De rijkste man die ooit leefde, bezat zoveel geld dat het onmogelijk is om zijn vermogen te berekenen.

Mansa Musa. Dikke kans dat deze naam totaal niet bekend in de oren klinkt. Toch is het de rijkste man die ooit geleefd heeft op deze aarde, zo zocht de BBC uit. Deze Malinese heerser leefde van 1280 tot 1337 en was zó rijk dat het niet uit te drukken valt in moderne valuta. De broer van Musa zwaaide tot 1312 de scepter in dit rijk, dat duizenden kilometers groot was en een flink deel van Zuid-West Afrika besloeg.

Hierna nam Musa de troon over en verwierf vooral bekendheid met zijn bedevaartstocht naar Mekka. Een karavaan van zo'n 60.000 personen trok vol pracht en praal richting Saoedi-Arabië, maar stopte onderweg nog in Caïro. De overweldigende hoeveelheid goud die Musa hier uitgaf, maakte de inwoners van de Egyptische hoofdstad in eerste instantie spontaan rijk. Doordat plots iedereen in het bezit was van goud, kelderde de prijs niet veel later. Tien jaar lang lag de economie plat door de uitgavendrang van de Malinees.

Bekijk hieronder de tien rijkste personen uit de geschiedenis

10. John Jacob Astor (1763-1848)

Vermogen: 148 miljard euro

John Jacob Astor was een Amerikaanse zakenman en gold als de eerste multimiljonair van het land. Hij groeide op in Duitsland, maar verhuisde later naar Londen, om zich uiteindelijk definitief in Amerika te vestigen. Hij verwierf zijn kapitaal voornamelijk met de verkoop van bont en vastgoed. Na zijn dood bleef de familie floreren: zijn achterkleinzoon bouwde decennia later het wereldberoemde Waldorf-Astoria hotel in New York.

Volledig scherm John Jacob Astor © RV

9. Alan Rufus (1040-1093)

Alan Rufus, ook wel de Eerste Heer van Richmond, was een vooraanstaand edelman in de tijd van koning Willem de Veroveraar. Hij was onder meer betrokken bij de Normandische verovering van Engeland.

Vermogen: 171 miljard euro

8. Moammar al-Khaddafi (1942-2011)

Hij was ruim 42 jaar lang de president van Libië en wist een enorm vermogen te vergaren. Hoe hij dit precies deed, is nog steeds onduidelijk. Bekend is wel dat Khadaffi een grote voorkeur had voor goud. Zijn voorraad zou zo'n 6,5 miljard euro waard zijn geweest. Lange tijd heerste het regime van Khadaffi, maar tijdens de Arabische Lente in 2011 groeide het verzet onder de bevolking enorm. Een volksopstand was het gevolg, maar Khadaffi wilde van geen wijken weten. Uiteindelijk kwam hij om het leven na een vuurgevecht tussen rebellen en de troepen van Khadaffi.

Vermogen: 177 miljard euro

Volledig scherm Archiefbeeld van Khadaffi uit 2009. © AFP

7. Mir Osman Ali Khan (1886-1967)

Mir Osman Ali Khan regeerde tussen 1911 en 1948 over het prinsendom Hyderabad, dat later werd geannexeerd door India. Zijn grootste nalatenschap waren de enorme gebouwen die hij liet bouwen in Hyderadad. Van musea tot het gerechtsgebouw: de meest iconische gebouwen werden neergezet tijdens zijn regeerperiode.

Vermogen: 202 miljard

6. Willem de Veroveraar (1028-1087)

Hij stond lange tijd bekend als Willem de Bastaard, omdat hij een buitenechtelijk kind was. In die tijd zeker geen garantie voor een succesvol bestaan. Toch schopte hij het tot de eerste Normandische koning van Engeland. Hij regeerde van 1066 tot zijn dood in 1087. Opvallend genoeg is slechts één bot bewaard gebleven van de vorst. In de Franse stad Caen ligt hij begraven.

Vermogen: 203 miljard

5. Nikolai Alexandrovich Romanov (1843-1865)

Deze Russische tsaar was lange tijd erfgenaam van de Russische troon, maar regeerde uiteindelijk nooit. Hij verloofde zich in 1864 met prinses de Deense prinses Marie Sophie Frederikke Dagmar, maar ook tot een huwelijk kwam het niet. Hij overleed nog geen jaar later in Nice. Hoogstwaarschijnlijk aan tuberculose.

Vermogen: 265 miljard euro

4. John D. Rockefeller (1839-1937)

Hij mag dan ‘slechts’ op een vierde plaats staan in deze lijst, toch werd Rockefeller door velen gezien als de rijkste mens aller tijden. Hij begon ooit als boekhouder in het Amerikaanse Cleveland, maar investeerde eveneens in een olieraffinaderij. Uiteindelijk wist hij een eigen raffinaderij te bemachtigen, Standard Oil Company, waarna hij langzaam steeds machtiger werd. Hij verkreeg meer controle over de oliewinning en het transport ervan in Amerika. Hij overleed uiteindelijk pas op 97-jarige leeftijd.

Vermogen: 302 miljard euro

Volledig scherm Rockefeller omstreeks 1875 © RV

3. Andrew Carnegie (1835-1919)

En weer staat een Amerikaanse industriemagnaat in dit rijtje. Ditmaal werd het kapitaal verworven in de staalindustrie, maar het succesverhaal heeft een klein Nederlands tintje. Carnegie bouwde in 1903 namelijk het Haagse Vredespaleis. Hij schonk een bedrag van anderhalf miljoen dollar voor de bouw van het paleis, op voorwaarde dat daaraan een openbare bibliotheek werd verbonden.

Vermogen: 329 miljard euro

2. Keizer Augustus (63 voor Christus - 14 na Christus)

De plaats van Augustus is wellicht niet geheel verrassend, aangezien hij het achterneefje is van Julius Caesar. Na diens dood, won hij de strijd om de troon en regeerde ruim veertig jaar over een groot deel van Zuid-Europa en een deel van Noord-Afrika. Hij overleed uiteindelijk na een kort ziekbed in de Italiaanse plaats Nola.

Vermogen: 4000 miljard euro

1. Mansa Musa (1280-1337)