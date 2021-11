Robert van Dijk gooit hartje pandemie het roer om en begint een reisbureau (en hij niet alleen)

Eigenlijk is hij bodemonderzoeker bij een ingenieursbureau in Ede. Aurora Reizen, specialist in IJsland, doet hij ‘erbij’. Maar als alles meezit gaat het roer over een paar jaar jaar helemaal om en is Robert van Dijk fulltime reisorganisator. ,,Ik kan er nu nog niet van bestaan. Ja, dat is wel mijn droom. Dat weten ze op het werk. En ze stimuleren mij juist om die droom na te jagen.”