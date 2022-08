Robots nemen het roer over in de bouw (en dat is nog maar het begin)

Drie jaar geleden spoot een 3D-printer in Teuge van dunne laagjes beton een vergaderlocatie. Dat was het eerste echte robotgebouw van de wereld. En dat klinkt alweer als heel lang geleden. Want dit jaar komt het aantal huizen dat is gebouwd met robothanden uit op 10.000, schat bouwinnovatie-publicist Marjet Rutten, die dat zo precies mogelijk bijhoudt. Ja, voor Teuge gebeurde er ook al wel wat. Maar sinds Teuge lijkt de ban gebroken.