Ruimtedroom van XCOR gaat bij gebrek aan geldschieters in rook op

Topman Michael Blum heeft dat laten weten aan investeerders en klanten die een ruimtereis bij de onderneming hadden geboekt. In een brief aan zijn ,,mede-astronauten'' schrijft hij dat XCOR lange tijd overeind is gehouden door bijdragen vanuit de eigen raad van bestuur, maar dat dit onvoldoende is gebleken om het bedrijf te redden.

100.000 dollar tickets

Enkele honderden mensen, onder wie ook sommige bekende Nederlanders, hebben voor bedragen rond de 100.000 dollar een ticket gekocht bij XCOR. De eerst vlucht had al twee jaar geleden plaats moeten vinden, maar het ruimtevaartuig waarmee dat allemaal had moeten gebeuren kwam nooit af.



XCOR nam in 2014 het Nederlandse SXC (Space Expedition Corporation) over. Dat bedrijf hield zich bezig met de ticketverkoop, marketing en het opzetten van trainingen en keuringen voor mogelijke ruimtetoeristen. Zelf zou het Amerikaanse bedrijf het technische gedeelte voor zijn rekening nemen.



Elektronicagigant Media Markt bood in 2012, ter gelegenheid van het 12,5-jarig bestaan van het bedrijf, reizen bij XCOR aan via Space Experience Curaçao (SXC). Belangstellenden voor een kort tripje naar de sterren moesten ruim 73.00 euro neertellen.



Een fors bedrag voor de reis vanaf vliegveld Hao op het Antilliaanse eiland. Toch verkocht SXC tientallen tickets, en ook bekende Nederlanders als Armin van Buuren en Doutzen Kroes planden een ruimtereis.