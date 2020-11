Run op lastminute Curaçao na persconferentie

Wie deze winter per se nog op vakantie wil, heeft bar weinig te kiezen. ,,De enige bestemming die nu nog ongeveer over is, is Curaçao”, zegt woordvoerster Simone van den Berk van Corendon. En dat er animo voor die bestemming is, blijkt wel. Sinds de persconferentie heeft de reisorganisatie het aantal boekingen flink zien toenemen. Tientallen tot honderden boekingen zijn er inmiddels al binnengekomen, zegt de zegsvrouw.

Ook bij touroperator TUI hebben sinds de persconferentie tientallen mensen een reis geboekt naar Curaçao. Om in te spelen op die groeiende vraag, kijkt Corendon of het aanbod van hotelkamers en vliegtuigstoelen snel kan worden uitgebreid. Daarnaast hopen de reisorganisaties dat zij Bonaire als nieuwe bestemming kunnen aanbieden. Van den Berk: ,,We horen dat Bonaire mogelijk snel op geel gaat. Zodra dat gebeurt, starten we de verkoop meteen op. Ook dat is een aantrekkelijke zonbestemming.”

Voor de touroperators zal het een druppel op de gloeiende plaat zijn. Sinds de persconferentie moeten zij bestemmingen als de Canarische Eilanden en Madeira juist weer annuleren. Over forse aantallen annuleringen gaat het overigens niet, zeggen zij. ,,De mensen die in deze periode een vakantie boeken, doen dat last minute en heel weloverwogen, ze willen graag op vakantie, binnen de ruimte van de huidige reisadviezen”, reageert Petra Kok van TUI.

Maar blij met het dringende advies zijn de organisaties allerminst. Vooral dat een bestemming als de Canarische Eilanden wordt afgeraden, zeggen zij verwarrend en vreemd te vinden. Die bestemming werd twee weken geleden op geel gezet door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ook dat het negatief advies voor niet-noodzakelijke reizen tot halverwege januari van kracht zal zijn, vinden de organisaties raar. Zo laat Martine Langerak van Sunweb in een reactie weten: ,,Het is vreemd, omdat de rest van de maatregelen tot half december geldt. Het OMT kijkt naar onze mening onvoldoende naar de situatie in de wintersportgebieden. De maatregelen die hier genomen zijn, zorgen voor een veilige vakantiebestemming zodra de gebieden weer toegankelijk zijn voor toerisme (code groen en geel).”

Een week geleden waarschuwde de brancheorganisatie van reisondernemingen, ANVR, dat een nieuw negatief reisadvies de nekslag zou betekenen voor de sector. ,,Het omzetverlies ligt met een praktisch volledig gesloten wereld al op zo’n 90 procent. Het is duidelijk dat we in de touwen liggen en daar komt nu nog eens het advies van het OMT bovenop.”

Directeur van ANVR Frank Oostdam zei woensdag in Op1 dat Jaap van Dissel uit de bocht is gevlogen door te stellen dat de tweede golf is ontstaan door feestende jongeren in Zuid-Europa:

