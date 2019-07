Run op lastminutevakanties na wisselvallig weer: ‘Mensen willen geen risico’

Dat veel Nederlanders bang zijn voor het idee van een druilerige zomer op een camping of in een vakantiehuisje merken ze goed bij Corendon en TUI fly. ,,Er is echt een run op vakanties naar Turkije, Egypte en Curaçao”, meldt Audrey Denkelaar van Corendon.



De afgelopen dagen is het websitebezoek van die reisorganisatie door het dak gegaan: elke dag struinen zo’n 200.000 bezoekers de site af, allemaal op zoek naar een zomervakantie in een zonnig oord. Vooral voor de maand juli wordt volgens de organisatie stevig geboekt, het meest in trek is de all-inclusivevakantie.