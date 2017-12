Run op octrooien door techbedrijven

blik op de beurs Gemalto schiet omhoog op Damrak

9:23 De effectenbeurs in Amsterdam is dinsdag met winst begonnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters openden in het groen. Op het Damrak schoot Gemalto omhoog na een overnamebod van Atos. Unibail-Rodamco, dat een miljardenbod deed op Westfield, werd lager gezet.