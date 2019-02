Russische concurrent Aldi en Lidl moet eerste Duitse filiaal door topdrukte al na 5 dagen sluiten

Eindelijk nieuwe CAO: flinke loonsverho­ging voor mensen bij Scania, Broshuis, Wärtsilä, Nefit en Bosch.

1 februari Goed nieuws voor werknemers van onder meer Scania, Broshuis, Bosch, Nefit en Wärtsilä. Vakbonden en werkgevers hebben eindelijk een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de 150.000 medewerkers in de metalektro. De overeenkomst volgt op een maandenlange stakingsgolf bij onder meer de Zwolse vrachtwagenbouwer Scania, trailerbouwer Broshuis in Kampen en Ardagh, Bosch, Nefit, Aurubis en Gazelle in Deventer.