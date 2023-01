Russische economie langzaam gesloopt: sancties gaan hun tol nog eisen

Met video Topman ASML over de techstrijd tussen China en Amerika: ‘China was slimmer en eerder bij de les’

Chipmachinemaker ASML uit Veldhoven zit in het oog van een geopolitieke storm. Amerika wil China technologisch in toom houden en gebruikt ASML als breekijzer. Topman Peter Wennink over het belang van ASML-machines, de enorme groei van zijn bedrijf en de wereldwijde strijd op chips: ,,China als producent van chips is niet de bedoeling, maar China als klant is kennelijk prima.’’

17 december