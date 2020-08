Sam (19) stopte met school en heeft nu eigen fabriek in China: ‘Bij mijn eerste miljoen omzet kocht ik een Rolex’

Met een blinkende gouden Rolex om zijn pols opent Posthuma de deur in zijn ouderlijk huis in Alphen. Hier groeide hij op. Maar inmiddels is hij vaker in Amsterdam te vinden, waar hij een groot huis gedeeltelijk liet ombouwen tot zijn kantoor. Een jaar geleden pas vertelde hij zijn ouders geen vervolgopleiding te kiezen na het behalen van zijn vwo-diploma. ,,School is niets voor mij, omdat het mijn dromen tegenhoudt. Ik was naar één ding opzoek: vrijheid.”