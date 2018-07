Samsung verdringt iPhone als populairste smartphone op werkvloer

Apple en Samsung maken al jaren de dienst uit bij bedrijven en organisaties, maar tot nu toe had de iPhonemaker duidelijk de overhand. In 2016 beschikte 43 procent van de werknemers over een iPhone, 34,6 procent had een Samsung.



Een jaar later is het landschap gewijzigd. Bijna de helft van de medewerkers op de werkvloer heeft een Samsung (48,7 procent). Apple ziet het aantal iPhones ook stijgen, maar de groei naar 44,5 procent is beduidend minder groot.



De reden van Samsungs opmerkelijke groei lijkt de neergang van Microsoft. Waar één op de vijf zakelijke toestellen in 2015 nog van Microsoft was, is dat gekelderd naar 3,9 procent afgelopen jaar. ,,Het vrijgevallen marktaandeel is vooral naar Samsung gegaan”, stelt analist Erik van Gurp van Computer Profile. ,,Wij zagen dit al een tijd aankomen."