Sandd-medewerkers uit Apeldoorn willen niet verhuizen naar Den Haag na fusie met PostNL

Luchtver­keers­lei­ding moet 19,2 miljoen euro betalen aan Chipshol

14:22 De Luchtverkeersleiding Nederland (LNVL) moet projectontwikkelaar Chipshol ruim 19 miljoen euro schadevergoeding betalen. Dat heeft de rechtbank in Haarlem beslist in een al jaren durende juridische procedure over de ontwikkeling van grond in de buurt van luchthaven Schiphol.