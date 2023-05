Sandra (56) zag haar droom uiteen spatten: juf wordt je blijkbaar niet zomaar...

Oxfam ziet inkomens­kloof tussen topbestuur­ders en werknemers groeien in 2022

De best betaalde topbestuurders in India, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika kregen in 2022 een loonsverhoging van 9 procent, terwijl de lonen van gewone werknemers in dezelfde periode met ruim 3 procent daalden.