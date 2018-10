Sauna Thermen neemt 220 werknemers aan

De sauna wordt volgens planning volgend jaar mei opgeleverd. De directie heeft afgelopen week berekend hoeveel werknemers nodig zijn. ,,En we kwamen op 220 mensen", zegt directeur Fabian Dolman. Voor hem is de nieuwbouw in Wijchen het derde wellnesscomplex, na hoofdvestiging Thermen Bussloo en Thermen Soesterberg.

Vooral parttimers

Een groot deel van het personeel zal parttime worden ingezet en ongeveer 30 uur per week aan de slag zijn. ,,Neem het werk bij de beauty: we willen niet dat iemand meer dan 6 uur per dag masseert. We willen niet dat het personeel opbrandt", zegt Dolman. ,,Daarnaast werken we in twee of drie shifts, want we zijn straks open van 10.00 tot doordeweeks 23.00 uur en tot 23.30 uur in het weekend."

Enkele sleutelfuncties in het management van Thermen Berendonck zijn al vervuld; deze tien à twaalf personen volgen ook al een interne opleiding. Maar het overgrote deel van het beoogde personeel moet nog - in samenspraak met die managers - worden gevonden.

Fundamenten nieuwe sauna saunacomplex in de Beerendonk, Wijchen., 20-4-2018 .

Nog steeds vacatures

Dolman zoekt een grote diversiteit aan specialisten: van koks tot technici, van schoonheidsspecialisten tot hoveniers. Toch verwacht hij zonder al te veel problemen aan die dik 200 medewerkers te kunnen komen. ,,Natuurlijk is de arbeidsmarkt krapper dan een paar jaar geleden. Maar we merken dat mensen graag bij ons werken, omdat ze na drie jaar kunnen doorgroeien naar een leidinggevende functie." Meest bijzondere functie: opgieters met creatieve achtergrond. ,,We hebben straks een saunagedeelte met showvoorstellingen. Daar horen dansers bij, die ook kunnen opgieten. Pittige baan hoor."

De bouw van de sauna is in volle gang

Mensen met een beperking

Daarnaast heeft het bedrijf inmiddels contacten met de gemeente Wijchen en werkorganisatie UWV, om ook een aantal mensen uit de regio met een lichamelijke of verstandelijke beperking aan te nemen. Dolman: ,,Die kunnen prima aan de slag in de linnenkamer, als tuinman of achter de telefoon." Daarnaast is er jaarlijks behoefte aan zo'n veertig stagiairs.

In januari of februari komt er ook een landelijke tv-campagne voor de nieuwe Wijchense sauna. ,,Om onze nieuwe thermen te promoten. Maar ook met de oproep voor nieuw personeel."

