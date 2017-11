SBM en NN in kopgroep AEX

blik op de beursDe aandelenbeurs in Amsterdam schommelde donderdag rond de slotkoers van een dag eerder. De andere Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien. De technologiebedrijven stonden opnieuw onder druk na de forse koersverliezen in de Amerikaanse techsector. Beleggers verwerkten daarnaast een onverwachte daling van de Duitse detailhandelsverkopen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 541,93 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 819,54 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,3 procent. Londen zakte 0,4 procent, na een daling van het Britse consumentenvertrouwen tot het laagste punt in zestien maanden.

Oliedienstverlener SBM Offshore behoorde tot de sterkste stijgers in de AEX met een winst van 1 procent na een schikking van een omkopingszaak met de Amerikaanse autoriteiten. Ook NN Group stond in de kopgroep met een plus van 1 procent. De verzekeraar liet voorafgaand aan een investeerdersdag weten tegen 2020 circa 350 miljoen euro aan kosten te willen besparen.

Unilever won 0,4 procent. Volgens bronnen zijn alleen investeerders Apollo, KKR en CVC Capital Partners nog in de markt voor de overname van de spreaddivisie van voedingsmiddelenbedrijf Unilever.

Galapagos

Grootste daler onder de hoofdfondsen was biotechnologiebedrijf Galapagos met een min van 1,7 procent. Chipmachinemaker ASML volgde met een verlies van 1 procent, na de negatieve stemming in de Amerikaanse chipsector. In de Midkap zakten de chipbedrijven Besi en ASMI 1,1 en 0,6 procent.

In Londen klom Aviva 2,8 procent. De Britse verzekeraar verhoogde de groeiverwachtingen voor de komende jaren en wil meer dividend uitkeren.

In Zürich steeg Credit Suisse 1,3 procent. De Zwitserse bank is van plan de helft van zijn nettowinst te besteden aan het inkopen van eigen aandelen of aan uitkering van een speciaal dividend. Credit Suisse wil daarmee aandeelhouders belonen, omdat zij volgens topman Tidjane Thiam moeilijke tijden hebben doorgemaakt.

Euro

De euro was 1,1856 dollar waard, tegen 1,1862 dollar een dag eerder. Op de oliemarkt werd uitgekeken naar de OPEC-vergadering over een verlenging van de productieverlaging. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent in prijs tot 57,55 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 63,52 dollar per vat.