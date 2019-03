Schijnwerpers Damrak op Altice en Galapagos

Ook biotechnologiebedrijf Galapagos stond in de schijnwerpers na positieve testresultaten van zijn reumamiddel. De Amsterdamse aandelenbeurs begon in het groen. Ook de andere Europese beurzen openden hoger. Beleggers hielden de blik gericht op een nieuwe brexitstemming in het Verenigd Koninkrijk en de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China.



AEX

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,7 procent in de plus op 547,30 punten. De MidKap klom 1,6 procent tot 759,12 punten, dankzij een koerssprong van Altice Europe (plus 18 procent). De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,8 procent.



Van Galapagos was nog geen openingskoers bekend. Het bedrijf heeft een belangrijke horde genomen in de richting van het op de markt brengen van zijn ontstekingsremmer filgotinib. Galapagos meldde in samenwerking met zijn onderzoekspartner Gilead dat de doelen in een belangrijke studie bij reumapatiënten zijn behaald. Filgotinib is een potentiële blockbuster en miljarden waard.