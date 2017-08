Schiphol stapt volledig over op Nederlandse windstroom

De afspraak is om meerdere redenen speciaal. Nog nooit had Eneco zo’n grote klant die alleen maar Nederlandse groene stroom afneemt. Schiphol verbruikt 200 Gigawattuur per jaar, een hoeveelheid die vergelijkbaar is met het verbruik van een stad met 100.000 inwoners, Delft of Venlo bijvoorbeeld. Bovendien geeft de lange looptijd van het contract Eneco de zekerheid die nodig is om te investeren in megawindparken. Het energiebedrijf is onder meer partij in de parken die de komende jaren voor de Zeeuwse kust worden gebouwd.