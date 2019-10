‘Schrap erfbelasting over huisdieren’

Vooral ouderen zonder kinderen stappen naar de notaris, merkt Aniel Autar, notaris bij Kooijman Autar Notarissen en woordvoerder van EPN. Bij zijn notariskantoor in Rotterdam komen jaarlijks tientallen mensen langs die de zorg voor hun trouwe viervoeter in hun testament willen opnemen. Sommigen komen met wel hele bizarre wensen. Autar: ,,Zo wilde een keer een vrouw laten vastleggen dat als zij zou komen te overlijden haar kat tegelijkertijd met haar gecremeerd zou worden.”



Doorgaans zijn de wensen niet zo extreem. De meeste mensen willen er volgens hem gewoon zeker van zijn dat hun beestje na hun overlijden goed terechtkomt. ,,Voor mensen die geen directe erfgenamen hebben, is dat vaak een nadrukkelijke wens”, vult hij aan. Maar als ze besluiten een erfgename aan te wijzen voor hun maatje, dan komen ze nogal eens voor onaangename verrassingen te staan - en de erfgename zelf ook.



,,Als je een hond erft met een som geld dat bedoeld is om de hond een goed leven te bezorgen, dan betaal je erfbelasting over de waarde van die hond én over het geërfde bedrag”, legt notaris Autar uit. Ter illustratie: wie 20.000 euro krijgt uit een erfenis om voor een beestje te zorgen, wordt voor die totale 20.000 euro aangeslagen door de Belastingdienst. De hoogte van het belastingtarief is vervolgens afhankelijk van de mate van verwantschap. De erfbelasting kan oplopen tot 30 tot 40 procent als het bijvoorbeeld een broer of zus is.