Shell en Gasunie zetten in op grootste waterstofproject van Europa

Hoe? Het plan van de drie partijen is om de op zee opgewekte stroom aan land te laten komen in de Eemshaven en dit via een waterstoffabriek om te zetten in groene waterstof. Om de stroom op de plek van bestemming te krijgen, zoals de Rotterdamse haven, willen zij de ‘oude’, ondergrondse leidingen van de Gasunie gebruiken. Een deel van dat leidingennetwerk wordt nu nog gebruikt voor het Groningse gas en zal dan wel eerst ‘waterstofproof’ gemaakt moeten worden. Duizenden banen moeten het project opleveren.



Hoeveel geld er naartoe moet én hoe die kosten verdeeld gaan worden, durft Van Loon niet te zeggen. Haar schatting is dat het om vele miljarden gaat. Zeker in de eerste fase zal het project zwaar leunen op subsidies uit Nederland en Europa. ,,Het kostenplaatje maakt onderdeel uit van het haalbaarheidsonderzoek. Dat onderzoek moet eind van dit jaar zijn afgerond.”



Hoe snel het daarna kan gaan, is onder meer afhankelijk van vergunningen van overheden, het aanwijzen van plaatsen voor nieuwe windparken in de Noordzee, de beschikbare locaties van de waterstoffabriek en dus de investeringsbereidheid van de betrokken partijen.



Hoewel er nu alleen een intentieverklaring op tafel ligt, twijfelt Shell-topvrouw Van Loon er niet aan dat het project er gaat komen. ,,Het moet groter, groener en sneller en geïntegreerder”, zegt ze. Daarvoor is de steun van andere marktpartijen én de overheid onontbeerlijk. ,,Dit is ook een handreiking naar andere partijen om dit project met ons te realiseren.”



NortH2 heeft al de steun van de provincie Groningen binnen. Volgens Van Loon is Groningen de meest logische plek om dit project te realiseren omdat ‘daar alle ingrediënten aanwezig zijn’; gezien de geschiedenis van het Groningse gas, de aanwezige kennis, het leidingennetwerk en boven Groningen is veel potentie op zee. ,,Dit laatste betekent overigens niet dat de hele Noordzee wordt volgebouwd. De windmolens zijn steeds krachtiger geworden dus dat is niet nodig”, benadrukt de topvrouw.