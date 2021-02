Shell wil sneller vergroenen, maar ambities van energiereus gaan milieuclubs niet ver genoeg

Overijssel zet recycling van plastic op 1. ‘Zo verder kan niet’

2 februari Voer belasting van 80 cent per kilo ongerecycled plastic in voor producenten en importeurs. Dat levert Nederland 250 miljoen euro per jaar op. Omgekeerd moet er geld naar onderzoek en innovatie. Samen moet dat plasticrecycling een boost geven. ,,We moeten die cirkel sluiten”, zegt Overijssels gedeputeerde Eddy van Hijum, die zijn plannen bekendmaakt in de Week van de Circulariteit en daarvoor nationaal en Europees aandacht vraagt.